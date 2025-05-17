أول رد من جورج وسوف على شائعات وفاته

كتب- هاني صابر:

رد المطرب جورج وسوف، على الشائعات المتداولة خلال الأيام الماضية حول وفاته.

ونشر وسوف، فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله أنا بألف خير وإن شاء الله انتوا كمان تكونوا بخير".

وكان جورج وسوف، قد احتفل مؤخرًا بزفاف نجله حاتم، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

ويستعد سلطان الطرب لإحياء حفلين غنائيين في كلًا من ألمانيا والسويد يومي 24 و25 مايو الجاري، على أن يعود بعدها إلى لبنان لإحياء حفل مشترك مع الفنان آدم، يوم 7 يونيو المقبل.