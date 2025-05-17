ليلة أسطورية لعمرو دياب في الجامعة الأمريكية .. حشد جماهيري وأغاني لايف لأول مرة (صور)

كتب- هاني صابر:

"ليلة لا تنسى وحفل أسطوري لا يقدر عليه سوى الهضبة" ، كانت هذه ملامح الحفل الكبير الذي أحياه النجم عمرو دياب ليلة أمس في الجامعة الامريكية بالقاهرة الجديدة.

واحتشد الآلاف في الجامعة الامريكية قبل الحفل بساعات في انتظار الهضبة على أنغام الموسيقى التي ملأت أرجاء المكان، ووقف جمهور عمرو دياب يردد أغانيه قبل صعوده خشبة المسرح.

وفي تمام العاشرة والنصف مساء عرضت شاشات المسرح فيديو وثائقي قصير يلخص مشوار عمرو دياب والذي تفاعل معه الجمهور بشدة وردد الأغاني التي عرضها ، لينطلق بعدها صوت الهضبة وهو يغني "يا أنا يا لأ" مع صعودة إلى المسرح وسط هتافات وصرخات الآلاف.

وأبدى الهضبة سعادته بالتواجد مع جمهور الحفل مؤكدا أن علاقته طويلة ممتدة بحفلات الجامعة الامريكية منذ أن كان مقرها في ميدان التحرير .

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه منها بحبه، انت ده لو انساب، تملي معاك ، انت الحظ، مبتغيبش.

وواصل الهضبة امتاع جمهوره عندما قدم فاصلا من اغانيه القديمة مثل كان طيب، أيام وبنعيشها، وخلصت فيك كل الكلام ، وفاجأ جمهوره بغناء أغنية بعد الليلالي.

ثم قدم مجموعة من أغانيه المميزة مثل وياه ، راجع ، ثم ميدلي ضم اغنيات قمرين ، نور العين ، ليلي نهاري ، واختتم حفله بأغنية وغلاوتك التي قدمها في ألبوم عودوني سنه ١٩٩٨ ، وسط احتفالات الالعاب النارية التي أضاءت سماء القاهرة الجديدة.