نادين نجيم جريئة وشيرين رضا بصحبة قططها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادين نسيب نجيم

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا أستطيع مقاومة ارتداء الأسود، إنه الخيار الأمثل للأناقة، أليس كذلك؟".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور لها من لبنان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فوق الجبل على إرتفاع 1400 متر فوق سطح الأرض في وادي القديسين تشعر أنك قريب جدا من السماء و تتوحد مع الكون لتعيش حالة وجدانية روحانية، وتدعو الله من قلبك أن يهدينا جميعا للخير والمحبة والسلام ويؤلف بين قلوب كل البشر، لبنان".

هدى الإتربي

ظهرت الفنانة هدى الإتربي، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان جريء خلال تواجدها بفرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشعر وكأنني فراشة عندما أرتدي هذا الفستان الأبيض الفريد".

شيرين رضا

الفنانة شيرين رضا ظهرت بصحبة قططها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة مباركة + 7 قطط".

دنيا عبدالعزيز

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، إطلالة جريئة لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيه وهي تأكل البطيخ.

أمينة خليل

خطفت الفنانة أمينة خليل، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة خلال تواجدها بفرنسا، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

داليا شوقي

نشرت الفنانة الشابة داليا شوقي، صورة لها في باريس، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

يارا السكري

ظهرت الفنانة الشابة يارا السكري وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.