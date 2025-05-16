صفية العمري تحكي تفاصيل تعرضها للنصب باسم الشعراوي

كتب- حسن مرسي:

كشفت الفنانة صفية العمري، عن تفاصيل محاولة نصب تعرضت لها في الماضي، حيث استغل المحتال اسم الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج "كلام الناس"، على قناة "إم بي سي مصر"، روت الفنانة أنها استقبلت شخصًا ادعى أنه مبعوث من الشيخ الشعراوي، يحمل رسالة يطلب فيها مساعدة مالية لعلاج طفل مريض.

وأوضحت العمري أنها سرعان ما اكتشفت زيف ادعاءات هذا الشخص وأنه كان محتالًا، مشيرة إلى أن هذه الواقعة كانت السبب المباشر في ترتيب لقاء جمعها بالشيخ محمد متولي الشعراوي نفسه فيما بعد.

وخلال اللقاء، نفت الفنانة ما تردد عن فرض الشيخ الشعراوي الحجاب عليها، مؤكدة أنه كان متسامحًا وقال عنها: "سيبوها براحتها".

وتطرقت صفية العمري إلى الشائعات التي تتناول ثروته الطائلة، مؤكدة أنها لم تحقق مكاسب مالية كبيرة من عملها الفني، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة في تلك الفترة.

وعقب الفنانة: "مري ما فكرت في الفلوس ومسألة الأجر عمرها ما كانت في اهتماماتي، أخر قرش من أجري كان بيروح للعمال، كنت بصرف على اللبس والإكسسوارات من أجري، ثروتي الحقيقية هي حب الناس".

وعلقت قائلة إن الأجر الذي كانت تتقاضاه كان ضئيلًا ولا يكفي حتى لتغطية تكاليف مظهرها في الأعمال الفنية.

كما تحدثت الفنانة عن جوانب من حياتها الشخصية، مشيرة إلى أن زواجها في سن مبكرة كان قدرًا ونصيبًا لا أكثر، معتبرة إياه نعمة من الله، موضحة أنها رزقت بأبناء وأحفاد، مؤكدة أنه ليس لديها بنات، بل أبناء وأبناء هؤلاء الأبناء.