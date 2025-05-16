"عيب اللي بيحصل.. الراجل بين إيد ربنا".. صفية العمري تعلق على أزمة بوسي شلبي

كتب- حسن مرسي:

علقت الفنانة صفية العمري، على الخلافات الدائرة بين الإعلامية بوسي شلبي وورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والتي تصاعدت مؤخرًا بشأن علاقته ببوسي شلبي قبل وفاته وحقيقة طلاقهما.

خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر"، قالت العمري: "عيب اللي بيحصل.. الراجل بين إيد ربنا.. ده كلام يوجع القلب"، مؤكدة أنه "مينفعش نشهر باسم فنان عظيم لأي سبب من الأسباب" بعد سنوات طويلة من وفاته.

و نفت صفية العمري شائعات اعتزالها الفن، قائلة: "أنا معتزلتش الفن ومفيش فنان بيعتزل غير لما يموت".

وأوضحت أنها تلقت عروضًا لأعمال فنية كثيرة مؤخرًا، لكنها اعتذرت عنها بسبب عدم جودة السيناريوهات وطريقة كتابة المشاهد أثناء التصوير، معتبرة ذلك "إهانة لتاريخها الفني".

كما كشفت الفنانة عن موقف طريف جمعها بالفنان الراحل رشدي أباظة في بداية مسيرتها الفنية.

وروت أنها أغلقت الهاتف في وجهه مرتين عندما اتصل بها في ساعة متأخرة من الليل وعرّف عن نفسه، ظنًا منها أنه شخص يضايقها، وبعد ذلك، تلقت اتصالًا من الفنانة نادية لطفي التي عرضت عليها دورًا في فيلم يتم تصويره في الإسكندرية، وعندما ذهبت، اكتشفت أن رشدي أباظة كان ضمن فريق العمل.