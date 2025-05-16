"قلت له عيب كده"..صفية العمري تكشف موقف محرج جمعها بـ رشدي أباظة

كشفت النجمة صفية العمري، خلال ظهورها في برنامج كلام الناس على قناة أم بي سي عن موقف جمعها بالفنان رشدي أباظة.

وتحدثت عن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعتها به، وقالت إنها أغلقت السكة في وجهه، موضحة :"في مرة قفلت السكة في وش رشدي أباظة، اللي حصل أنا كنت لسه جديدة وكان التليفون أرضي، وكان الساعة 3 الصبح التليفون بيرن رديت قالي أنا رشدي أباظة، قولتله عيب كده يا فندم أنا افتكرت حد بيعاكس وقفلت السكة".

واستكملت:"ورجع كلمني وقالي أنا رشدي أباظة قولته تاني؟؟، أنت مش مكسوف وقفلت السكة".

وكُرمت الفنانة الكبيرة صفية العمري، في حفل توزيع جوائز "موريكس دور" اللبناني.