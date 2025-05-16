صفية العمري تكشف حقيقة اعتزالها الفن في "كلام الناس"

نفت الفنانة صفية العمري، ما تردد حول اعتزالها الفن، خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أنها اعتذرت عن العديد من الأعمال الفنية بسبب عدم اكتمال السيناريو الخاص بالأعمال.



وقالت صفية العمري خلال لقائها في برنامج كلام الناس: أنا معتزلتش الفن، والفترة اللي فاتت اتعرض عليّ أعمال كتير، وبيتبعتلي سيناريوهات على الواتس اب والمشاهد يتم كتابتها على الهواء واحنا بنصور فبعتذر لأن مقدرش أهين تاريخي.

وكُرمت الفنانة الكبيرة صفية العمري، في حفل توزيع جوائز "موريكس دور" اللبناني.