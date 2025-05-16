"مذهلة"..نسرين طافش تنشر مقطع فيديو يبرز جمالها والجمهور يعلق
10:15 م الجمعة 16 مايو 2025
نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو يبرز إطلالتها في مهرجان كان السينمائي.
وظهرت نسرين بإطلالة "جريئة" ومميزة، مرتدية فستان باللون اللبني، على "السجادة الحمراء" من المهرجان.
وانهالت عليها التعليقات قائلة:"مذهلة، جمال وأناقة، ملكة جمال الفن، ما هذا الجمال".
وانطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، الثلاثاء، حيث استقبلت "السجادة الحمراء" نجوم السينما العالمية والعربية.
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