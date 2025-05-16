رفع علم مصر.. بالصور أحمد سعد يشعل حفل "راعي مصر" في استراليا

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا خيريا اليوم بمدينة ملبورن بأستراليا، لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مصر.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، من أعضاء الجالية المصرية والجاليات العربية، إلى جانب السفير المصري في أستراليا والفنان هاني رمزي، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر والنائب إيهاب رمزي.

ووجه أحمد سعد الشكر للسفير المصري بأستراليا، بعد أن لبى دعوة الحضور للحفل.

ورفع سعد علم مصر، وسط تصفيق الجمهور، معبرا عن سعادته الشديدة، وأعلن: "مبسوط إني رافع علم بلدي الحبيبة مصر، اللي بحبها، وقلبنا كله في مصر".

وقدم أحمد سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه وسط هتاف كبير من الجمهور الحاضرين، حيث أشعل المسرح بأغاني اختياراتي "مدمرة حياتي، و وسع وسع، وايه اليوم الحلو ده، وحبيبنا"، وغيرها من الأغاني.