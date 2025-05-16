الجناح المصري بمهرجان كان السينمائي يناقش التعاون السينمائي بين الولايات المتحدة ومصر

كتبت- منى الموجي:

استضاف مهرجان كان السينمائي جلسة نقاش بعنوان "من هوليوود إلى القاهرة: ربط الصناعات السينمائية الأمريكية والمصرية". جمعت الجلسة خبراء الصناعة لاستكشاف إمكانية التعاون بين الصناعات السينمائية في الولايات المتحدة ومصر.

أدارت الجلسة ميلاني جودفيلو، المراسلة الدولية في ديدلاين، وضم الفريق الممثل ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي، وكاتبة السيناريو ورئيسة منتدى سينى جونة مريم نعوم، ومحمد حفظي منتج ومؤسس فيلم كلينيك، والممثلة والمخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس.

ركزت المناقشة على العلاقة بين هوليوود والصناعات السينمائية المصرية في بداية الصناعتين، وعملية التعاون مع الاستوديوهات الأمريكية الكبرى ومنصات البث، والتغيرات في تمثيل العرب في هوليوود على مدى العقد الماضي.

كما سلطت المناقشة الضوء على الروابط التاريخية للسينما الأوروبية، مع ارتباط مصر بشكل خاص بفرنسا منذ المخرج الراحل يوسف شاهين. وقال حسين فهمي: "يجب أن ننشر إيقاعاتنا وثقافتنا الخاصة".

وفرت الجلسة منصة لخبراء الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار حول العلاقات بين الصناعات السينمائية في الولايات المتحدة ومصر.