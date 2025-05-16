بعد 10 سنوات من وفاته.. أرملة الأبنودي تكشف التفاصيل الكاملة لوصيته

كتب- حسن مرسي:

كشفت الإعلامية نهال كمال أرملة الراحل عبدالرحمن الأبنودي عن أيام الفنان الأخيرة، وتفاصيل وفاته ووصيته الأخيرة، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على رحيل الشاعر الكبير.

خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، قالت كمال أن وصية الابنودي تضمنت الأمور الدقيقة المتعلقة بيوم وفاته، بدءًا من أدق تفاصيل مراسم الجنازة، مرورًا بطريقة الدفن ومكان تلقي العزاء.

وأضافت أن الوصية تضمنت تحديد مكان دفنه في قرية الضبعية بالإسماعيلية، مع تشييع الجثمان من مسجد القرية، كما أوصى بعدم الإعلان الفوري عن موعد الدفن حتى يتمكن محبوه من توديعه، قائلًا: "لا أؤمن بأن إكرام الميت دفنه عمال على بطال".

كما تطرقت الوصية إلى رغبته في إخفاء خبر وفاته عن شقيقته فاطمة حفاظًا على مشاعرها، لكن القدر سبق وصيته، حيث توفيت شقيقته قبل وفاته بأربعة أشهر، وقالت أرملته نهال كمال إن "الأبنودي" حزن بشدة على فراقها.

وأشارت نهال كمال، أن الوصية أظهرت أيضًا رغبة الشاعر الراحل في عدم إقامة عزاء له في القاهرة، مفضلًا أن يقام العزاء في مدينة الإسماعيلية، التي شهدت سنواته الأخيرة.

و شاركت نهال كمال وابنتهما آية الأبنودي الجمهور جوانب إنسانية مؤثرة من لحظات تلقي العزاء بعد رحيل الشاعر الكبير.

وذكرتا أسماء العديد من الرؤساء والشخصيات العامة البارزة الذين تواصلوا مع الأسرة لتقديم واجب العزاء بعد وفاة "الخال".

وألقت آية الأبنودي خلال الحلقة باقة من أشهر قصائد والدها، في أداء مميز اعتادت عليه على مدار السنوات الماضية، وسط تفاعل وتعاطف كبير من جمهور البرنامج.

كما كشفت نهال كمال عن جانب آخر من شخصية الأبنودي، وهو عدم رغبته في إنجاب ولد على الإطلاق.

وقالت: "عمره ما كان عايز يخلف ولد، وكان نفسه في بنات، وكان فخور بيهم"، ونقلت عنه قوله: "الحمد لله إني لم أنجب ولد، مكنتش أقدر على تربية الولاد، وزي ما أنا تمردت على أبويا".