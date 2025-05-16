أحداث مُثيرة.. عرض مسلسل "حرب الجبالي" على " MBCمصر" يومياً من الأحد

تبدأ قناة "MBC مصر"، من الأحد المُقبل عرض المسلسل الاجتماعي المُثير "حرب الجبالي" يومياً في تمام التاسعة مساءً.

وتدور أحداث مسلسل "حرب الجبالى" في إطار اجتماعي درامي مشوق في إحدى المناطق الشعبية، حيث يناقش المُسلسل الكثير من تفاصيل الحياة اليومية والصراعات بين سكان الحي، وتغوص الأحداث بعمق في خبايا النفس البشرية ويتناول المسلسل بجرأة الصراع بين الخير والشر وسيطرة الطمع والجشع على تصرفات البعض.

وتتحرك الأحداث من خلال قصص إنسانية متشابكة وخيوط درامية مُتداخلة لشخصيات تسعى بقوة لفرض سيطرتها وأفكارها على من حولها دون أي مراعاه لقيم المُجتمع أو أي جوانب إنسانية ولا يشغلها سوى الرغبة الجامحة في تحقيق المزيد من الثروة والنفوذ.

ويُعرض مُسلسل "حرب الجبالي" على " MBCمصر" يومياً من الأحد للخميس، ويبدأ عرضه الأحد 18 مايو 2025.

ويجمع مُسلسل "حرب الجبالي" النجوم أحمد رزق، فردوس عبد الحميد، هبه مجدي، رياض الخولي، سوسن بدر، صلاح عبد الله، رياض الخولي، إنتصار، نسرين أمين، أحمد خالد صالح، وآخرين... وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.