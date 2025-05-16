في عيد ميلاده الـ 85.. كيف تحدث الزعيم عادل إمام عن والده؟

كتب - هاني صابر:

يحتفل الزعيم عادل إمام، غدا السبت 17 مايو، بعيد ميلاده الـ 85 إذ أنه من مواليد 1940.

وفي لقاء سابق ببرنامج"واحد من الناس" تحدث الزعيم فيه عن والده الراحل الذي توفي عن عمر ناهز الـ 86 عاما وأقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، قائلا: "أبويا كان قاسي جدا، ولما كبر وأنا كبرت، بقينا صحاب، وبقي ياخدني في حضنه ونروح عند الفلاحيين عشان يرقيني".

وتابع: "زمان كان بيعذبني وكان عنده حاجتين مهمين جدا (الدراسة - لازم أبقى ناجح وأي كعكة تبقى موجودة في الشهادة بتبقى قصادها علقة تشيب)، و (الصلاة - ده شيء واجب)".

واستكمل: "لما كبرنا، مكنش يعرف أنا بتأخر ليه ومكنش بيدي حد مفتاح شقتنا، وكان هو اللي بيفتح وكان عليه تكشيرة تكرهك في عيشتك، وكانت ابتسامته الجميلة تحببك في الدنيا".

وتابع عادل إمام عن والده: "كان حافظا للقرآن الكريم كاملا، وكان بيديني أمثال كتيرة جدا، واكتشفت أنه كان يقسو عليا من خوفه عليا، وحبيته أوي أوي لما كبرت وبقينا صحاب، ومكنتش أقدر أشرب سيجارة قدامه بعكس عصام أخويا".

واستكمل: "توفي أبويا وأنا في لبنان كنت بعرض مسرحية وآخر يوم جالي خبر وفاة والدي عن 86 عاما، وقالتلي مراتي البقية في حياتك، بابا تعيش أنت".

وأضاف: "أنا قدام الصدمات بتجيلي حاجة صوفية وهدوء نفسي كدة.. سكت خالص وروحت المسرحية اشتغلتها، وفي آخر العرض ألقيت كلمة على جمهوري وقولتلهم (اليوم مات أبي، وأبي كان كذا وكذا .. ) فكان الجمهور وزملائي ما بين الضحك والبكاء من حديثي عنه".

يذكر أن، عادل إمام لديه من الأبناء رامي ومحمد وسارة من زوجته السيدة هالة الشلقاني.

ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.