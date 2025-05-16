في عيد ميلاده الـ 85.. ماذا قال الزعيم عادل إمام عن دعاء والدته له قبل وفاتها؟



كتب - هاني صابر:

يحتفل الزعيم عادل إمام، غدا السبت 17 مايو، بعيد ميلاده الـ 85 إذ أنه من مواليد 1940.

وفي لقاء سابق ببرنامج"واحد من الناس" تحدث الزعيم فيه عن والدته الراحلة، قائلا: "الوالدة كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب ولكن كان عندها حس ثقافي غريب.. كانت تحمل الشخصية، لما كانت تخش على ناس جايين لنا من البلد كلهم كانوا يقوموا يقفوا".

وتابع: "وكانت بتحب حاجة اسمها عادل من أكبر أولادها، وكانت بتدعيلي (ربنا يحبب فيك خلقه)، وروحنا اسكندرية وأبويا اتنقل هناك، ورجعنا القاهرة تاني وأبويا سابني أجرت شقة عبارة عن أوضة بمرحاض من غير باب".

وأضاف: "بعد ما ماتت أمي بشهر ونص، وماتت بتدعي لزوجتي هالة، ولقيت نفسي راكن على جنب وقعدت أعيط عياط عشان أمي، حسيت اني افتقدت أغلى وأكبر حب في حياتي، ربنا يرحمها".

يذكر أن، عادل إمام لديه من الأبناء رامي ومحمد وسارة من زوجته السيدة هالة الشلقاني.

ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.