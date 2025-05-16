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الموت يفجع الفنانة إيمان العاصي في وفاة عمها

03:26 م الجمعة 16 مايو 2025
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كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة إيمان العاصي، منذ قليل، عن وفاة عمها.

وكتبت إيمان العاصي، عبر حسابها على "فيسبوك": "يا رب نعيم دائم في قبره، لا وحشة ولا ظلمة، يا رب صب عظيم من رحمتك وكرمك وعفوك وغفرانك على قبره".

وكانت شقيقة إيمان العاصي، كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "عمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن، إيمان العاصي عُرض لها مؤخرًا مسلسل "برغم القانون" وشاركها في البطولة محمد القس، هاني عادل، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، محمد محمود عبدالعزيز، عايدة رياض، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ايمان العاصي

إيمان العاصي وفاة عم إيمان العاصي شقيقة إيمان العاصي
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