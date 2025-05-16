بسنت شوقي تعترف: "ارتباط اسمي بزوجي محمد فراج ظلمني"

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة بسنت شوقي، عن تأثرها بإرتباط اسمها بزوجها الفنان محمد فراج، مشيرة إلى أن لديها الكثير بداخلها في التمثيل.

وقالت بسنت، ببرنامج "أسرار النجوم": "ارتباط اسمي بزوجي محمد فراج ظلمني بالفعل، ولكن أحب دائما عندما يأتي سيرتي يكون الأمر خاص بأعمالي وليس لها علاقة بزوجي".

وتابعت: "ما زال لدي الكثير بداخلي وأتمنى أن يأتي الدور الذي يبرز موهبتي".

واستكملت: "لديا شعور أن بعض المخرجين حصروني في بعض الأدوار الخاصة بشكلي".

وأضافت: "أنا بحب الحيوانات جدا وخاصة القطط وعندي قطتين وأعتبرهما مثل أولادي، وحلم حياتي أعيش على البحر وأشعر بنجاحي في مهنتي ويكون حول مني أحفاد وقطط وكلاب ومعي محمد فراج ونعيش في حياة سعيدة، ونفسي كمان أقدم أدوار في هوليوود، وأحب أتعلم وأتطور في مهنتي".

وأوضحت: "الزواج مسؤولية وصعب جدا، وإن كل شخص يعرف طباع شريكه الآخر وتضحوا بطموحاتكم فالموضوع مش سهل نهائيا ومش كل الناس بالتأكيد ربنا كاتب لها إنهم يعيشوا الحياة الزوجية".