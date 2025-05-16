"جريئة".. نادين نسيب نجيم تخضع لجلسة تصوير بمهرجان كان والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على هامش حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 78.

ونشرت نادين نجيم، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا أستطيع مقاومة ارتداء الأسود، إنه الخيار الأمثل للأناقة، أليس كذلك؟".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا نادين اللون الأسود خلق لكي، جميلة، نجمة الوطن العربي، الخيار الأول والأجمل للأناقة، عسل أوي، جمالك خلاب، أحلى واحدة".

ويتنافس في الدورة الجديدة من مهرجان كان السينمائي هذا العام 22 فيلمًا على جائزة السعفة الذهبية، وهي أرفع جوائز المهرجان، ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان يوم 24 مايو الجاري.