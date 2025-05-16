أحدث ظهور لـ شيرين رضا داخل غرفتها بصحبة 7 قطط والجمهور يعلق (صورة)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها داخل غرفتها بصحبة 7 قطط.



ونشرت شيرين، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة مباركة + 7 قطط".

وتفاعلت مع تدوينتها الفنانة منى زكي، ووضعت إيموجي "قلوب". فيما كتبت الفنانة داليا شوقي: "وحشتيني يا شيكا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر أوي يا شيكا، إيه كمية القطط دي، حلوين أوي، انتي طيبة أوي، بتعملي إيه بالقطط دي كلها".

يذكر أن، شيرين رضا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "اخواتي" وشاركها البطولة نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي،وآخرين.