إلهام شاهين تنشر صورا من فوق جبل على إرتفاع 1400 متر من الأرض

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من رحلتها إلى لبنان خلال تواجدها بقمة جبل على إرتفاع 1400 متر من الأرض.

ونشرت إلهام شاهين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فوق الجبل على إرتفاع 1400 متر فوق سطح الأرض في وادي القديسين تشعر أنك قريب جدا من السماء و تتوحد مع الكون لتعيش حالة وجدانية روحانية، وتدعو الله من قلبك أن يهدينا جميعا للخير والمحبة والسلام ويؤلف بين قلوب كل البشر، لبنان".

يذكر أن، إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.