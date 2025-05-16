في عيد ميلاده الـ 85.. تفاصيل أول لقاء جمع مي عمر وتارا عماد بالزعيم عادل إمام

كتب - هاني صابر:

يحتفل الزعيم عادل إمام، يوم 17 مايو الجاري، بعيد ميلاده الـ 85 إذ أنه من مواليد 1940.

وكشفت الفنانتان مي عمر وتارا عماد، تفاصيل أول لقاء جمعهما بالزعيم عادل إمام في أعمال فنية، وذلك خلال لقائهما السابق ببرنامج"نجوم إف إم".

وقالت الفنانة مي عمر: "كنت أرغب في التمثيل مع الأستاذ عادل إمام منذ بداية دخول مجال الفن، وعندما عرض عليّ مسلسل (عفاريت عدلي علام) كان حظي إن أول يوم تصوير أول مشهد مع الزعيم، كنت متوترة جدًا وبلبس بسرعة وبزعق، ولقيت حد بيخبط فزعقت، فخبط تاني وروحت فتحت لقيت أستاذ عادل إمام، فقال لي مبروك أول يوم.. وإن شاء الله تعملي شغل حلو".

فيما قالت الفنانة تارا عماد: "أول مشهد في مسلسل صاحب السعادة كان رعب، ووشي كان أصفر من الرعب، والزعيم شافني واتكلم معايا، وقال باين عليكي إنك خايفة لكن متقلقيش".

يذكر أن، عادل إمام لديه من الأبناء رامي ومحمد وسارة من زوجته السيدة هالة الشلقاني.

ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.