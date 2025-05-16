بـ"فستان جريء"..هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالتها بمهرجان كان والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هدى الإتربي، الأنظار إليها بإطلالتها التي ظهرت بها خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 78.

ونشرت هدى الإتربي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشعر وكأنني فراشة عندما أرتدي هذا الفستان الأبيض الفريد".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ملكة القلوب، أيقونة جمال، شمس الفن، قمر الليل الوردي، بطل الجيل وكل الاجيال، ملكة جمال الكون، الفستان تحفة عليكي، قمر القمرات".

وشاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.