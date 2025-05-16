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رانيا فريد شوقي تنشر صورة من حفل زفاف ابن أشرف طلبة وابنة فاطمة محمد علي

01:24 م الجمعة 16 مايو 2025

رانيا فريد شوقي وأشرف طلبة وفاطمة محمد علي

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كتب- هاني صابر:

حضرت الفنانة رانيا فريد شوقي، أمس الخميس، حفل زفاف ابن الفنان أشرف طلبة على ابنة الفنانة فاطمة محمد علي.

ونشرت رانيا، صورة من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك لأم العروسة حبيبتي الفنانة فاطمة محمد علي وأبو العريس صديقي الفنان أشرف طلبة،

اللهم بارك للعروسين، وأرزقهم عيش حياة سعيدة هانئة مليئة بالحب والرحمة والمودة، ألف مبروك للعروسين حبيبة وإبراهيم".

يذكر أن، رانيا فريد شوقي شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبدالجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

رانيا فريد شوقي حفل زفاف ابن أشرف طلبة فاطمة محمد علي إنستجرام رانيا فريد شوقي
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