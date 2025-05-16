بسنت شوقي تكشف عن حلم حياتها الذي تتمنى تحقيقه

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة بسنت شوقي، عن حلم حياتها الذي تتمنى تحقيقه.

وقالت بسنت، ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "أنا بحب الحيوانات جدا وخاصة القطط وعندي قطتين وأعتبرهما مثل أولادي".

وأضافت: "وحلم حياتي أعيش على البحر وأشعر بنجاحي في مهنتي ويكون حول مني أحفاد وقطط وكلاب ومعي محمد فراج ونعيش في حياة سعيدة، ونفسي كمان أقدم أدوار في هوليوود، وأحب أتعلم وأتطور في مهنتي".

وتابعت "الزواج مسؤولية وصعب جدا، وإن كل شخص يعرف طباع شريكه الآخر وتضحوا بطموحاتكم فالموضوع مش سهل نهائيا ومش كل الناس بالتأكيد ربنا كاتب لها إنهم يعيشوا الحياة الزوجية".

واستكملت: "كما أن تربية الأطفال في وقتنا الحالي وبكل ما يحدث حولنا فالموضوع غير سهل نهائيا".

وأشارت إلى أنها لا تشعر بالغيرة على زوجها، موضحة:" فراج يقول لي أنت إزاي ما بتغريش، لكن هو هناك غيرة بالتأكيد مع أي شخصية تتعدى حدودها ولكن في المطلق أنا لست بني آدمة غيورة، لأن فراج أصلا بني آدم محترم ولا يجعلني أذهب لهذه المنطقة، وأنا عندي ثقة في نفسي وعلاقتنا مع بعض بها ثقة كبيرة، وأول ما تعرفنا على بعض كان في مسلسل (تحت السيطرة) ومن هنا بدأت علاقتنا وأحب له مسلسل (هذا المساء)".