ماذا قالت بسنت شوقي عن الغيرة والزواج والأطفال؟

كتب - هاني صابر :

تحدثت الفنانة بسنت شوقي، عن الغيرة على زوجها الفنان محمد فراج والزواج والأطفال.

وقالت بسنت شوقي، ببرنامج أسرار النجوم : " الزواج مسؤولية وصعب جدا، وإن كل شخص يعرف طباع شريكه الآخر وتضحوا بطموحاتكم فالموضوع مش سهل نهائيا ومش كل الناس بالتأكيد ربنا كاتب لها إنهم يعيشوا الحياة الزوجية".

وعن الأطفال، قالت :" كما أن تربية الأطفال في وقتنا الحالي وبكل ما يحدث حولنا فالموضوع غير سهل نهائيا".

وأشارت إلى أنها لا تشعر بالغيرة على زوجها، موضحة:" فراج يقول لي أنت إزاي ما بتغريش، لكن هو هناك غيرة بالتأكيد مع أي شخصية تتعدى حدودها ولكن في المطلق أنا لست بني آدمة غيورة، لأن فراج أصلا بني آدم محترم ولا يجعلني أذهب لهذه المنطقة، وأنا عندي ثقة في نفسي وعلاقتنا مع بعض بها ثقة كبيرة، وأول ما تعرفنا على بعض كان في مسلسل (تحت السيطرة) ومن هنا بدأت علاقتنا وأحب له مسلسل (هذا المساء)".