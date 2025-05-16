أول تعليق من يوسف حشيش بعد عقد قرانه على منة عدلي القيعي



كتب - هاني صابر :

علق الفنان الشاب يوسف حشيش، على احتفاله بعقد قرانه على الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، الذي أقيم أمس الخميس داخل منزل العروس.

ونشر حشيش، صور من عقد القران، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق:"رسميا يوسف حشيش وحرمه.. كتبنا الكتاب ".

وكانت منة عدلي القيعي قد احتفلت بخطبتها على يوسف حشيش في سبتمبر 2024.

وأعلنت "منة" وقتها عن ارتباطها وقراءة الفاتحة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "وطنط تبقى حماتي".

يذكر أن، منة عدلي القيعي حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.