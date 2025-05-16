نجل عبد الرحمن أبو زهرة يعلن انتهاء أزمة والده مع هيئة المعاشات

كتب - هاني صابر :

أعلن أحمد أبو زهرة نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، عن تواصل هيئة المعاشات معه لحل مشكلة والده بعد تدخل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وكتب أحمد أبو زهرة، عير حسابه على فيسبوك :"الحقيقة بعد ما نزلت البوست بأقل من نص ساعة تواصل معايا مشكورا الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين واللي تدخل لحل مشكلة المعاشات".

وتابع:"،وتفضل السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتواصل معايا وقدم سيادته اعتذار من الهيئة عما حدث من خطأ وقام مشكورا جدا بإرسال وفد من الهيئة لتقديم الاعتذار شخصيا وتقديم بوكيه من الورود الجميلة إلى منزل والدي اللي مقدرش يستقبلهم ولكن قمت أنا باستقبالهم وشكرهم نيابة عن عائلة ابوزهرة على هذا الاهتمام والتقدير وتم حل المشكلة علي السيستم وارسلوا لي الاثباتات لذلك".

وأضاف :" شكرا جزيلا للدكتور أشرف ذكي وشكرا لكل من اهتم بحل الموضوع.. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نقابة المهن التمثيلية المصرية".



وكان أحمد أبو زهرة، أعلن في وقت سابق عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن وجود أزمة لوالده مع هيئة المعاشات، وعلق: "كانت تخرج من حين لآخر إشاعات عن وفاة والدي الفنان عبدالرحمن أبو زهرة (ربنا يخليهولنا ويديله الصحة يارب) ولكن ده شيء كنا تعودنا عليه، في البداية كنا بنتضايق أنا وأخواتي وأخرج لكي أنفي الكلام الفارغ ده ولكن مع مرور الوقت أصبحنا لا نبالي".

وتابع :"ولكن ما لم نتوقعه تماما حدث: قامت هيئة المعاشات بإيقاف المعاش الخاص به نظرا لوفاته وهذه المرة هذه مؤسسة تابعة للدولة وليست إشاعات صحافة ومواقع صفراء".

وأضاف :"أرسلنا ممثل عنا للمعاشات لكي نستفسر عن سبب إيقاف المعاش فكانت الإجابة صاعقة أن الأحوال المدنية أخطرتهم بذلك ومن أجل أن يتأكدوا أن هذا لم يحدث هناك خيارين إما أن يأتي بنفسه إليهم أو أن يرسلوا مندوب من عندهم لمقابلته والتأكد أنه مازال على قيد الحياة، طبعا رفضنا إن أي حد غريب يدخل البيت، ويقتحم خصوصيته بهذا الشكل من أجل سبب كهذا، وطبعا حالته الصحية لن تسمح له أن يذهب إلى المعاشات".