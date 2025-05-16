25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

كتب- هاني صابر:

احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي ابنة المهندس عدلي القيعي، مساء الخميس، بعقد قرانها على الفنان يوسف حشيش بحضور الأهل والأصدقاء داخل منزل العروس.

ونشرت منة القيعي، صورا من عقد القران عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ورصدت أجواء الاحتفال بهذه المناسبة.

وكانت منة عدلي القيعي قد احتفلت بخطبتها على الفنان الشاب يوسف حشيش في سبتمبر 2024.

وأعلنت "منة" وقتها عن ارتباطها وقراءة الفاتحة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "وطنط تبقى حماتي".

يذكر أن، منة عدلي القيعي حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.