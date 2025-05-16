بالصور.. انهيار الفنانة أمل رزق من البكاء بحفل زفاف ابنتها "هيا"

كتب- هاني صابر:

انهارت الفنانة أمل رزق من البكاء في حفل زفاف ابنتها "هيا" اسماعيل كتكت، الذي أقيم مساء الخميس بحضور عدد من نجوم الفن.

وشهد حفل زفاف هيا ابنة أمل رزق حضور الفنانون خالد زكي، ومنال سلامة والمخرج عادل أديب، ورانيا فريد شوقي، والمخرجة منال الصيفي، وطارق النهري، وسوزان نجم الدين، ودينا عبدالله، والاعلامي أسامة منير، وأحمد التهامي، ومحمد عبد الحافظ.

واحتفلت هيا ابنة أمل رزق بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني.

وشاركت هيا كتكت ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق في أكثر من عمل فني، منها مسلسل "عائلة الحج نعمان" في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل "نسر الصعيد"، ومسلسل "يلا نسوق"، ومسلسل "لعبة نيوتن" ومسلسل "تحت الوصاية".

يذكر أن، آخر أعمال هيا كتكت مسلسل "ظلم المصطبة" الذي عرض في رمضان 2025 وهو بطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق.