بـ"إطلالة أنيقة".. ملك قورة تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة ملك قورة، لجلسة تصوير أنيقة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ملك، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جميلة، نجمة الساحة، إيه الجمال ده، ملوكة القمر، جمالك جمال".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.