حدث بالفن| وفاة فنان وأزمة نجم مع المعاشات وتطورات خلاف مؤلف"قلع الحجر"

إعداد- هاني صابر:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"، وأزمة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة مع هيئة المعاشات، وتطورات أزمة مؤلف مسلسل "قلع الحجر"، وغيرها من الأخبار.