جوري بكر في حمام السباحة وجنا دياب تثير الجدل.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام حجاج

ظهرت الفنانة ريهام حجاج بفستان طويل باللون الفضي، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

شيرين رضا

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها صورة جديدة لها وظهرت بدون مكياج، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

نورهان منصور

ظهرت الفنانة نورهان منصور وسط الطبيعة وهي تمارس التمارين الرياضية، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر متابعيها صورة جديدة وظهرت خلالها بملابس كاجوال، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

يسرا

تألقت الفنانة يسرا في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أثناء مشاركتها بمهرجان "كان" لدورته الـ 78، وظهرت بفستان أنيق باللون الذهبي

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر عجرم جمهورها صورة جديدة لها، وهي في حمام السباحة، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

جنى عمرو دياب

نشرت جنى عمرو دياب أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال، أثارت التفاعل بين جمهورها.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين مع الفنانة ماجدة الرومي أثناء رحلتهم إلى لبنان، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بملامح هادئة ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.