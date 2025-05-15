بدأت بخناقة وانتهت في المحكمة.. القصة الكاملة لإيداع ابن محمد رمضان بدار رعاية

كتب- معتز عباس:

تصدر اسم النجم محمد رمضان ونجله مؤشرات قوائم البحث جوجل، بعد قرار محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية دون تحديد المدة، في واقعة التعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة، وفقًا لما أكده أحمد مختار، دفاع الطفل المجني عليه.

وغاب الفنان محمد رمضان ونجله عن حضور الجلسة، بعد إعلان محاميه عن تعرض ابنه المتهم لوعكة صحية مفاجئة مما جعل من الصعب حضوره.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدة، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها، تلميذ الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بالشيخ زايد، أثناء تواجدهما في أحد الأندية.

تهمة نجل محمد رمضان

وواجه الطفل "علي محمد رمضان" تهمة الاعتداء بالضرب المبرح على زميله "عمر محمد سالم"، مما أدى إلى إصابة الأخير بكدمات شديدة في الوجه والجسد، وهو ما استدعى تقدم والديه ببلاغ إلى النيابة العامة للحصول على حق ابنهما.

حقيقة تصالح الفنان محمد رمضان مع اهل الطفل المجني عليه

نفى المحامي بالنقض المستشار أحمد مختار وجود أي تصالح مع أسرة الطفل المجني عليه والفنان محمد رمضان، على خلفية واقعة التعدي، فقد أكد أن الجلسة المقبلة ستشهد الدفع بعدم اختصاص محكمة الطفل بنظر هذه القضية.

طلبات محامي المجني عليه

وطالب محامي الطفل المعتدى عليه أن الفنان الكبير يعد مدانا - بدوره - في القضية، إذ أن بعض الشهود ممن تواجدوا في مكان الواقعة، شاهدوه وهو يساعد نجله في التعدي بالضرب على الطفل "عمر"، وهو الأمر الذي يمكن أن يبدل مسار القضية.

وأكد المحامي، أن القضية ما تزال قيد التحقيقات حتى الآن، وأن المحكمة ستنظرها - في جلستها الأولى يوم 15 مايو المقبل، لذلك فإن كل ما يشاع حول لجوء أسرة الطفل المجني عليه للتصالح مع الفنان محمد رمضان لا أساس له من الصحة، ويعرض مروجيه للمحاكمة والملاحقة القانونية.

وكان الطفل علي محمد رمضان، يلعب في حديقة نادي "نيو جيزة" في مدينة أكتوبر، وأثناء اللعب واللهو اختلف مع الطفل المعتدى عليه، فقال له: "ما تعرفش أنا ابن مين؟".

القرار السابق للنيابة العامة

وكانت النيابة العامة بمدينة السادس من أكتوبر، قد أحالت ابن الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على زميله داخل نادي نيو جيزة الشهير، وحددت المحكمة وقتها جلسة 15 مايو المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة.

والد الطفل المعتدى عليه

وكان محمد سالم، والد الطالب المعتدى عليه، قد نفى في وقت سابق وجود أي تصالح مع الفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى عدم تلقيه أو أسرته أي تواصل من رمضان أو من يمثله قانونيا.

دفاع محمد رمضان

واستمعت نيابة أول أكتوبر إلى أقوال دفاع الفنان محمد رمضان في الواقعة، والتي تعود إلى خلاف نشب بين ابنه وأحد زملائه داخل النادي، تطور إلى اعتداء بالضرب، بحسب ما أفادت به الشكوى.

والدة الطالب المعتدى عليه

وكانت والدة الطالب المعتدى عليه، وتدعى "ر. ع." تشغل منصب مديرة بإحدى شركات الدعاية والإعلان، قد تقدمت ببلاغ إلى أجهزة الأمن بالجيزة، أفادت فيه بتعرض نجلها "عمر" للاعتداء من قبل نجل الفنان محمد رمضان أثناء تواجدهما داخل النادي.

وأوضحت أن مشادة كلامية نشبت بين الطفلين خلال اللعب، وتطورت إلى قيام نجل الفنان بالاعتداء على نجلها بالضرب، مما تسبب في إصابته بكدمات في الوجه، حسب أقوالها.

وأضافت، أنها توجهت فورا إلى النادي عقب إبلاغها بالواقعة، لكنها فوجئت بمغادرة نجل رمضان المكان برفقة عدد من المرافقين، ما دفعها إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استمعت إلى أقوال الأم، وطلبت سماع شهادة الطفل المجني عليه، إلى جانب إعداد تقرير طبي لتحديد طبيعة الإصابات التي لحقت به.