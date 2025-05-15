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22 صورة.. سوزان نجم الدين والتهامي ودينا عبدالله بحفل زفاف ابنة أمل رزق

11:35 م الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا كتكت ابنة الفنانة أمل رزق (3)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (9)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا كتكت ابنة الفنانة أمل رزق (1)
  • عرض 22 صورة
    سوزان نجم الدين ودينا عبدالله
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (8)
  • عرض 22 صورة
    دينا عبدالله بحفل زفاف ابنة أمل رزق
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (6)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (7)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (3)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (5)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (2)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (12)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (13)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (14)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (1)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (10)
  • عرض 22 صورة
    أمل رزق وسوزان نجم الدين
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أمل رزق
  • عرض 22 صورة
    أمل رزق وأحمد التهامي
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (11)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق (4)
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كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف هيا كتكت ابنة الفنانة أمل رزق الذي يقام مساء اليوم الخميس.

وشهد حفل الزفاف حضور النجوم دينا عبدالله، سوزان نجم الدين، أحمد التهامي، والإعلامي أسامة منير.

وتحتفل الفنانة أمل رزق، بزفاف ابنتها هيا إسماعيل كتكت، على شاب من خارج الوسط الفني.

وشاركت هيا كتكت ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق في أكثر من عمل فني، منها مسلسل "عائلة الحج نعمان" في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل "نسر الصعيد"، ومسلسل "يلا نسوق"، ومسلسل "لعبة نيوتن" ومسلسل "تحت الوصاية".

يذكر أن، آخر أعمال هيا كتكت مسلسل "ظلم المصطبة" الذي عرض في رمضان 2025 وهو بطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق.

نجوم الفن حفل زفاف هيا كتكت أمل رزق سوزان نجم الدين أحمد التهامي أسامة منير
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