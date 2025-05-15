أول ظهور للفنان سالم مصطفى صاحب شخصية سخسوخ ابن الكئيبة بفيلم "الكيف"

كتب- هاني صابر:

حل الفنان سالم مصطفى، ضيفًا على النجم إدوارد والمذيعة نانسي مجدي، ببرنامج "القاهرة اليوم" الذي يعرض عبر قناة "اليوم باقة ألفا"، وذلك من الأحد حتى الخميس في تمام العاشرة مساءًا.

ويعد هذا الظهور هو الأول للفنان سالم مصطفى الذي جسد دور سخسوخ ابن الكئيبة في فيلم "الكيف"، والذي كان من بطولة محمود عبدالعزيز ويحيى الفخراني، ومن تأليف محمود أبو زيد وإخراج علي عبدالخالق.

وتحدث "سالم" عن كواليس اختياره للدور حيث كشف رفض المخرج علي عبدالخالق لتقديمه للدور في البداية.

كما تحدث خلال الحلقة عن أحداث الفيلم التي تقرر حذفها، وتطرق إلى غضب النجم محمود عبدالعزيز منه بعدما ظن أنه يحاول سرقة الكاميرا منه.

يذكر أن، فيلم "الكيف" عرض عام 1985، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، حيث ناقش العلاقة بين المخدرات والفن الهابط.