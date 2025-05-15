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17 صورة من حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق

10:42 م الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا كتكت ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف هيا كتكت ابنة الفنانة أمل رزق
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كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة أمل رزق، مساء اليوم الخميس، بحفل زفاف ابنتها هيا إسماعيل كتكت، على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من الفنانين والأهل والأحباب والأصدقاء المقربين لدى العروسين.

وشاركت هيا كتكت ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق في أكثر من عمل فني، منها مسلسل "عائلة الحج نعمان" في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل "نسر الصعيد"، ومسلسل "يلا نسوق"، ومسلسل "لعبة نيوتن" ومسلسل "تحت الوصاية".

يذكر أن، آخر أعمال هيا كتكت مسلسل "ظلم المصطبة" الذي عرض في رمضان 2025 وهو بطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق.

زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق الفنانة أمل رزق حفل زفاف هيا ابنة أمل رزق هيا إسماعيل كتكت
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