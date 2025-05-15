شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد والدتها أصالة نصري الـ 56 وتوجه رسالة لها

كتب- هاني صابر:

وجهت شام الذهبي، رسالة لوالدتها المطربة أصالة نصري احتفالا بعيد ميلادها الـ 56 .

ونشرت شام، صورتين لها مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عام وأنت الدنيا وما فيها وتاج راسنا".

وتفاعلت الفنانة هند صبري مع تدوينتها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد أيقونتنا".

يذكر أن، أصالة نصري من مواليد 15 مايو 1969، وتعد واحدة من أكثر المغنيات العربيات شعبية وشهرة.

وتزوجت أصالة، ثلاث مرات، الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما "شام" عام 1992 وابنهما "خالد" عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما "آدم وعلي" في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام انفصالها عن زوجها طارق العريان. وفي 13 سبتمبر عام 2021 أعلنت زواجها من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن.