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الصور الأولى من حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق

10:24 م الخميس 15 مايو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق
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كتبت- نوران أسامة:

تحتفل الفنانة أمل رزق، مساء اليوم الخميس، بحفل زفاف ابنتها هيا إسماعيل كتكت، على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.

وشاركت هيا كتكت ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق في أكثر من عمل فني، منها مسلسل "عائلة الحج نعمان" في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل "نسر الصعيد"، ومسلسل "يلا نسوق"، ومسلسل "لعبة نيوتن" ومسلسل "تحت الوصاية".

وكانت آخر أعمال هيا كتكت مسلسل "ظلم المصطبة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي بطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق.

حفل زفاف هيا ابنة الفنانة أمل رزق الفنانة أمل رزق هيا إسماعيل كتكت هيا ابنة الفنانة أمل رزق
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