بالفيديو.."SMS" تطرح أغنية "محور الكون" للمطربة سلمى عادل على "يوتيوب"

كتب- هاني صابر:

طرحت شركة sms للإنتاج الفني، أحدث أعمالها الغنائية "محور الكون" للمطربة سلمى عادل، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الإلكترونية.

أغنية "محور الكون" من كلمات عفت الشناوي، وألحان معز علي، وتوزيع خليل وشندي، ومن إنتاج معتز عرموش، وإخراج أحمد علاء الجندي.

وتقول بعض كلمات أغنية "محور الكون" :

أنت مش محور الكون

ده انت فالقسوة فرعون

الضمير باظ ومركون

والحنان كان فيه وطار

ميت سلام باي باي وغور

ياللي باعني وعاش الدور

والله فيه غيرك طابور

بس أنا وقعت في مرار

مش من فراغ

ده انت كنت وجع دماغ

لو بإيدي أعمل بلاغ

واحبسك علشان ارتاح

ومفيش فيك خير

على جنس حوا طلعت خطير

هيفيد بإيه بس التبرير

والعقل قفل بدون مفتاح.

يذكر أن، سلمي عادل سبق أن تعاونت مؤخرا مع المطرب محمد رشاد.

فيما تعاونت sms في وقت سابق مع المطرب عمر كمال بأغنية "الساحر" وأحمد عبده بأغنية "قدرت إزاي"، وأغنية "متحسبونيش" ومنة فاضل بأغنية "مستفز" ، و "مكاني"، و "مابقتش بخير"، ومحمود معتمد بأغنية "عدم الإزعاج"، ونورهان درويش بأغنية "هنا غزة"، وغيرهم.