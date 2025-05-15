"الموسيقيين" تعلن إيقاف عقوبات حمو بيكا ورضا البحراوي لهذا السبب

كتب- مصطفى حمزة:

أعلن محمد عبد الله "المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة العامة"، قبول مجلس النقابة الالتماسات التي قدمت من المطرب رضا البحراوي، ومؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا بشأن العقوبات الصادرة بإيقافهما عن العمل.

وقال وكيل المجلس، في بيان صحفي، إن مجلس التأديب بالنقابة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/5/7، قبول الالتماس المقدم من العضو رضا محمد محمد درويش بشأن الأضرار التي لحقت به نتيجة قرار الإيقاف، والتي تمثلت في خسائر مادية كبيرة وشروط جزائية والتزامات أثّرت على فرقته الموسيقية.

وأضاف: "مجلس التأديب قرر أيضا تخفيض مدة العقوبة من شهر إلى خمسة عشر يومًا، وذلك بعد تعهّده بالالتزام التام بقانون النقابة وقراراتها وعدم تكرار المخالفات مستقبلاً.

وتابع: "في السياق ذاته، وافق النقيب العام ومجلس إدارة النقابة على الالتماس المقدم من حامل التصريح محمد مصطفى، وقرروا تخفيض مدة إيقافه من شهرين إلى شهر واحد، بعد تقدمه باعتذار رسمي وتعهد بعدم تكرار الأفعال المخالفة".

وأكد المتحدث الرسمي في ختام البيان حرص النقابة الكامل على تطبيق القانون بروح من العدالة، ودعمها المستمر لأعضائها الملتزمين بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تحفظ كرامة الفنان وتليق بدوره داخل المجتمع .

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، في 1 مايو الماضي، قرارها بإيقاف حامل التصريح محمد مصطفى الشهير بحمو بيكا لمدة شهرين تبدأ من اليوم 1 من شهر مايو، نظرا لاحتواء الفيديو المتداول والذي تم التحقق من تضمنه عبارات لا تليق بواحدة من أهم مؤسسات الدولة، وإيقاف العضو العامل رضا محمد درويش الشهير برضا البحراوي لمدة شهر يبدأ من اليوم 1 من شهر مايو وإحالته لمجلس التأديب نظرا لمخالفته لما أقر وتعهد به سابقا بجلسة تحقيق بعدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة.

وقالت النقابة في بيانها إن القرار يأتي ذلك في ضوء ماتم رصده مؤخرا واتساقا مع دور نقابة المهن الموسيقية الوطني في الحفاظ على الآداب والتقاليد المجتمعية.