30 أغنية جديدة.. تفاصيل إحياء تراث الملحن أحمد منيب بالتعاون مع موزع أردني

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت أسرة الملحن الراحل أحمد منيب، عن تعاونها مع الفنان الأردني سامر سامي، على إعادة توزيع وتقديم أعماله الخالدة بشكل حديث يحاكي الأجيال الجديدة ويحافظ على روح الأصالة.

وكشف فتحي منيب "نجل الملحن الراحل"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، التفاصيل قائلا:" الاتفاقية هي خطوة فنية تهدف لإحياء التراث الموسيقي للوالد الرحل، بالتعاون مع شركة ديجيتال هارموني الأردنية، ممثلة بالفنان سامر سامي".

وتابع ،:"يتضمن الاتفاق إعادة توزيع جميع ألحان أحمد منيب التي قدّمها خلال الثمانينيات والتسعينيات، بالإضافة إلى إطلاق 30 أغنية جديدة لم تُعرض من قبل، وهي من ألحان الفنان الراحل وتم الاحتفاظ بها ضمن أرشيفه الخاص".

الملحن الراحل أحمد منيب، رحل عن عالمنا في 27 فبراير 1990، بعد مشوار فني حافل، وغنى من ألحانه نخبة من أهم نجوم الأغنية، وفي مقدمتهم رفيق مشواره النجم محمد منير، و حميد الشاعري، وعلاء عبد الخالق، وصادق قليني، وغيرهم.

ومن جانبه عبر سامر سامي عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: " أحمد منيب أيقونة فنية عربية تركت بصمة لا تُنسى، ونحن في ديجيتال هارموني نؤمن بأهمية الحفاظ على هذا الإرث الفني وتقديمه بشكل يليق بقيمته التاريخية والجمالية.”

وتابع :"من المقرر أن يبدأ العمل على أول الإصدارات خلال الأشهر المقبلة، وتُطرح عبر المنصات الرقمية ومحطات الإذاعة، وسط توقعات بتفاعل واسع من جمهور الفنان في مصر والعالم العربي".