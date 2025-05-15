ابنة مصطفى قمر تثير تفاعلا بأحدث ظهور لها.. والجمهور: "تدوم الحلويات" (صور)

كتب- هاني صابر:

شارك المطرب مصطفى قمر، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صور تجمعه مع ابنته احتفالا بعيد ميلادها.

ونشر مصطفى قمر، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد جوجو، ابنتي الجميلة أحبك أكثر مما يمكنني أن أقول، أنت شمس حياتي وتجعلين حياتي أفضل أتمنى لك في يومك الخاص أن تكون كل السنوات القادمة مباركة بسعادة لا تنتهي".

وخطفت ابنة مصطفى قمر الأنظار إليها وأثارت تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا بختها بيك.. ربنا يخليكوا لبعض يا قمر، قمرين، عسل بنتك، ما شاء الله، ربنا يخلي ويبارك وتدوم الحلويات، نسخة منك ربنا يباركلك فيها، بنوتة قمر ، حلوة زيك، أمورة ما شاء الله".

وكان مصطفى قمر، قد أجرى عملية جراحية في الأحبال الصوتية مؤخرا، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "أنا بنزل البوست ده علشان العرايس والحفلات اللي اعتذرت عنها الأسبوع ده علشان يكونوا واثقين اني تعبان بجد".

وأضاف: "والله ما كنت عايز أنزل حاجة بس الأول أنا الحمد لله عملية صغيرة في الأحبال الصوتية وهترتاحوا مني ٦ أيام من غير كلام حتى، شفاكم الله وعافاكم جميعا".

وكانت آخر أعمال مصطفى قمر الفنية الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" وشاركه البطولة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، تيام قمر، ورنا رئيس.