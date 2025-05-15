أسرة عبدالحليم حافظ تعتزم كشف حقيقة زواجه من إحدى المشاهير

كتب- هاني صابر:

أعلنت أسرة عبد الحليم حافظ، عزمها حل لغز زواج العندليب عبد الحليم حافظ من إحدى المشاهير.

وكتب عبد الحليم الشناوي حفيد العندليب، عبر حسابه على "فيسبوك": "حل لغز زواج العندليب (حبيبتي من تكون) الذي حير محبي حليم في مصر والعالم بأثرة على مدار حوالي نصف قرن منذ وفاة العندليب".

وتابع: "انتظروا غداً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بوست من العيار الثقيل على صفحات حليم الرسمية الخاصة بالعائلة بمستند أصلي ودليل قطعي ينفي زواج حليم من إحدى المشاهير، كما روجت له الشائعات بغرض التشهير والنيل من شخصية عظيمة مثل عبدالحليم حافظ وأنه لم يتم أي ارتباط رسمي وأن العلاقة انتهت من طرف حليم وأن الرسالة كانت مرسلة من السيدة الفاضلة لحليم بعد إنهاء العلاقة من طرفه! غدا الساعة السادسة مساءً بإذن الله ستكشف الحقيقة كاملة".

فيما كتب محمد شبانة نجل شقيق العندليب، عبر حسابه على فيسبوك: "نقلا عن أخي الغالي المهندس عبد الحليم الشناوي ابن بنت عمتي المرحومة زينب وأخي الأكبر الأستاذ محمد الشناوي، لله الفضل في إزاحة الستار عن لغز زواج العندليب (حبيبتي من تكون) الذي حير محبي حليم في مصر و العالم العربي و جميع العالم بأثرة علي مدار حوالي نصف قرن منذ وفاة العندليب".

وأضاف: "انتظروا غداً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بوست من العيار الثقيل على صفحات حليم الرسمية الخاصة بالعائلة بمستند أصلي ودليل قطعي والذي ينفي زواج حليم من أحدى المشاهير كما روجت له الإشاعات بغرض التشهير والنيل من شخصية عظيمة مثل عبدالحليم حافظ وأنه لم يتم أي أرتباط رسمي وأن العلاقة انتهت من طرف حليم وهذه الرسالة مرسلة من السيدة الفاضلة لحليم بعد إنهاء العلاقة من طرفه، غداً الساعة السادسة مساءً بإذن الله ستكشف الحقيقة كاملة".