"أختي وحبيبتي".. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد أصالة بكلمات مؤثرة

كتبت– نوران أسامة:

حرصت الفنانة كندة علوش على تهنئة الفنانة أصالة بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم الخميس.

ونشرت كندة مجموعة صور تذكارية تجمعها بأصالة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "حبيبتي، ورفيقتي، وأختي، ونجمتي اللي بشوف حالي فيها، كل سنة وإنتي سالمة وسعيدة وناجحة وبالك مرتاح، كل ما بفكر فيكي بدعيلك من قلبي، الله يسعد قلبك ويريّح بالك على قد ما بتسعدي الناس اللي حواليكي".

وتابعت: "الله يديم عليكي موهبتك العظيمة، واجتهادك الأعظم، ونجاحك الكبير، ومحبة الناس اللي ما بتقدّر بثمن، الله يخليكي لعيلتك، بحبك كتير، وممتنة لوجودك في حياتي، كل سنة وإنتي أحلى صولا".

يذكر أن الفنانة كندة علوش شاركت بموسم رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي"، وشاركها العملل، نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، إخراج محمد شاكر خضير، تأليف مهاب طارق.

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