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ليلى علوي تنشر صور وفيديو مع أصدقائها من اليونان في دهب

06:27 م الخميس 15 مايو 2025
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    ليلى علوي مع أصدقائها من اليونان (2)
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ليلى علوي، صورا وفيديو مع أصدقائها من اليونان خلال تواجدها في دهب.

ونشرت ليلى علوي، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا بقالي كتير مجتش دهب يمكن من ٢٠٠٨ .. طبعا متغيرة جدا والطرق تحفة وأنا سعيدة إن أنا موجودة في وسط الجالية اليونانية وصحابي اليونانين وأهلي في النادي اليوناني".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.

ليلى علوي ليلى علوي على إنستجرام ليلى علوي في مدينة دهب ليلى علوي مع أصدقائها من اليونان
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