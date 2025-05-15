ياسمين رئيس تتعاقد على فيلم "الست لما"

كتب- هاني صابر:

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس، على المشاركة في بطولة فيلم "الست لما" الذي يتم التحضير له تمهيدا للبدء في تصويره بعد عيد الأضحى المقبل.

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ياسمين رئيس، ماجد المصري، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت.

يذكر أن، ياسمين رئيس قدمت العام الماضي فيلمين الأول "الفستان الأبيض" وتم عرضه في شهر نوفمبر 2024، و"الهنا اللي أنا فيه" الذي تم عرضه في شهر ديسمبر 2024.