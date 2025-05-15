نانسي عجرم تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية "ورانا إيه"

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ورانا إيه"، وذلك مساء اليوم عبر موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

وحرصت نانسي على الترويج للأغنية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"

وانهالت عليها التعليقات:" في الانتظار، بنحبك كتير، النجمة الكبيرة، نجميتنا، ملكة الجمال والصوت الجميل".

ويُذكر أن آخر أعمال نانسي الغنائية كانت "طول عمري نجمة"، والتي طُرحت قبل فترة، وهي من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وألحان الراحل محمد رحيم.

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