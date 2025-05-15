"بملابس رياضية".. نادية الجندي تتألق في أحدث ظهور (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها مجموعة صور من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت نادية، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شبابية، ارتدت خلالها ترينج رياضي.

وحازت الصور على إعجاب متابعيها وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمر و رقيقة، نجمة الجماهير، صباح الحب، أحلى واحدة، شباب طول عمرك، قمر يا نادية، عايزين عمل ليكي قريب بقى".

يذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.

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