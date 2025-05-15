رحمة أحمد تكشف عن معاناتها من آثار حب الشباب: "شكلها مضايقني"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رحمة أحمد متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام"، بصورة من أحد مشاهد مسلسل "80 باكو".

وظهرت رحمة في الصورة آثار حب الشباب على خدها، وعلقت على الصورة: "حد عنده فكرة لعلاج الـ acne scars؟ لأنها مكملة معايا من بعد المسلسل وشكلها مضايقني".

يُذكر أن الفنانة رحمة أحمد يعرض لها حاليًا مسلسل "عهد أنيس"، إلى جانب عدد من النجوم، أبرزهم: عابد عناني، إسلام جمال، أحمد الرافعي، وجلا هشام، العمل من إخراج خيري سالم.

وانطلق عرض أولى حلقاته أمس، الأربعاء 14 مايو الجاري.

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