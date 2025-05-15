آية سماحة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)

كتبت – نوران أسامة:

شاركت الفنانة آية سماحة جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت آية، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا لامعًا باللون الأسود، ولفتت الأنظار بظهورها الجريء إلى جانب فهد أسود.

وحازت الصور على تفاعل عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ما مستحيل يكون حقيقي، ماشاء الله، أحلى آية سماحة، بحبك أوي، إيه الجمال ده يا فنانة، النمر والأنثى الحقيقيين وصلوا".

وشاركت آية سماحة في مسلسل "الكابتن" الذي تم عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025، وهو بطولة كلًا من أكرم حسني وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

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