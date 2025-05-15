فاطمة محمد علي تحتفل بزفاف ابنتها: "تعبت كتير علشان اليوم ده"

كتبت- سهيلة أسامة:

تحتفل الفنانة فاطمة محمد علي، اليوم الخميس 15 مايو، بزفاف ابنتها "حبيبة"، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

ونشرت فاطمة صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" تظهر فيها "أسورة" مكتوب عليه "أم العروسة"، وعلّقت: "الإيد الشقيانة العمر كله لبست النهارده أحلى أسورة ممكن تلبسها أي أم في الدنيا، تعبت كتير علشان اليوم ده، ادعولي ربنا يتمم فرحتي على خير، النهارده فرح حبيبة".

من ناحية أخرى، تُعد فاطمة محمد علي من النجمات اللاتي جمعن بين الغناء والتمثيل، وشاركت في العديد من العروض المسرحية الناجحة.

ونالت مؤخرًا جائزة أفضل ممثلة عن دورها في العرض المسرحي "طقوس الموت والحياة"، من إخراج مازن الغرباوي، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، كما حصلت على جائزة "شويكار" كأفضل ممثلة دور أول عن عرض "روح"، إنتاج فرقة مسرح الطليعة.



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